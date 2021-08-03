YKS tercih tarihleri uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, YKS tercih tarihlerini uzatma kararı aldıklarını belirterek şunları kaydetti: "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23.59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum." AA

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