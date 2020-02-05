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5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

YKS ücretine yüzde 20 zam

05 Şubat 2020, Çarşamba 15:16
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretinde yüzde 20 zama gidildi. Geçen sene 50 TL olan sınav ücreti, 70 TL'ye çıkarıldı. TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adayların ise 210 TL ödemesi gerekiyor.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) klavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde erişime açıldı. Başvuruları yarın başlayacak YKS fiyatlarına yüzde 20 zam geldiği görüldü.

Toplam ücreti 210 TL'ye kadar çıktı

Başvuruları yarın başlayacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) fiyatı 50 TL'den 70 TL'ye çıkarıldı. 

Bu kapsamda, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS’ye katılmak isteyen adaylar:

Sadece TYT'ye gireceklerse 70.00 TL,

TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine gireceklerse 140.00 TL,

TYT, AYT ve YDT'nin tümüne gireceklerse 210.00 TL yatıracak.

Geçen sene ne kadardı? 

2019'da ise sadece TYT'ye giren adaylar 50 TL, 

TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girenler 100 TL,

TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girenler ise 150.00 TL ödemişti. 

Etiketler: YKS, ücret, zam
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