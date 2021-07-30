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30 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

YÖK'te Prof. Dr. Erol Özvar dönemi başladı

30 Temmuz 2021, Cuma 17:00
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Erol Özvar, görevini Prof. Dr. Yekta Saraç'dan devraldı.

YÖK Başkanlığı görevini Özvar'a devreden Saraç, YÖK Başkanlığında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, iki dönem başkanlığını yürüttüğü YÖK üyeliğinin, 20 Temmuz 2021'de sona erdiğini belirtti.

Bu süre içinde, "yeni ve ilk" olan pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ve bunların sonuçlarının da alınmaya başlandığını ifade eden Saraç, "müdahaleci YÖK"ü geçmişte bıraktıklarını, yetki devreden ve yetki paylaşan "Yeni YÖK"ün inşa sürecini başlattıklarını aktardı.

Saraç, görev süresi içerisinde yapılan proje ve girişimlerin destekleyicisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, YÖK'ün yeni başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a çalışmalarında başarılar diledi.

Görev süresinin sona ermesine yönelik medyada yer alan tartışmaların hatırlatılması üzerine Saraç, şunları kaydetti:

"Ben 2 dönem başkanlık etmiş bir YÖK başkanıyım. Bildiğiniz üzere yüksek öğretim sisteminde rektörlerde de 2 dönem süresi var. Bu mevzuatla belirlenmemiş olsa da bir teamül halinde devam etmektedir. Aynı şekilde ben müteaddit defalar, çeşitli yerler ve zamanlarda YÖK başkanlarının da 3 dönem yani 12 yıllık bir başkanlık müddetinin çok fazla olduğunu ve doğru olmadığını ifade etmiştim. Dolayısıyla görev sürem 2 dönemi tamamlanmış bir şekilde bitmiştir. Yaptıklarımız ortadadır, yaptıklarımızın da zaten bir hülasasını bugün kamuoyuyla paylaştık."

"Akademik performans odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışacağız"

Göreve atanan Özvar ise Saraç'a, uzun yıllar YÖK'e yaptığı katkılar ve hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Saraç'ı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlık görevine atanması dolayısıyla tebrik eden Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisini YÖK Başkanlığına ataması nedeniyle teşekkür etti.

"Bu yeni dönemle beraber bizler de aynı bizden önce başkanlık yapan hocalarımız gibi bu kuruma ve Türkiye'nin yüksek öğretim hayatına elimizden geldiği ölçüde emek harcayacağız." ifadesini kullanan Özvar, akademik performans odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü

"Akademik performans odaklı idare anlayışının yanı sıra hiç şüphesiz yükseköğretim kurumlarının üzerine düşen eğitim-öğretimde kalitenin artırılması, araştırma geliştirme faaliyetlerinin en yüksek düzeye çıkması ve bilhassa üniversite-sanayi iş birliği konusunda YÖK olarak üzerimize düşen rehberlik, yön gösterme ve diğer çalışmaları elimizden geldiği en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Saygı değer basın mensuplarından inşallah bundan sonra yapacağımız güzel faaliyetlerde desteklerinizi bekliyoruz. Hata yaptığımız zaman ikazlarınızı hiç şüphesiz dikkate alacağız, ondan sonra kendimizi düzeltmeye çalışacağız."

YÖK Yürütme Kurulu üyeleri ve bazı YÖK yetkililerinin de katıldığı devir teslim töreni, karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.

AA

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