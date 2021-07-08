"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

YÖK'ten 'müsilaj' adımı

08 Temmuz 2021, Perşembe 10:38
YÖK, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa çözüm üretilebilmesine katkı verecek bilim insanlarının yetiştirilmesi için "deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği", "çevre ve atık" alanlarında doktora yapacaklara burs verilmesini kararlaştırdı.

Müsilaj yüzeyde hafifledi, derinlerde durum vahim

 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, YÖK 100/2000 Doktora Projesi doğrultusunda ülkenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, ilgili bakanlıklardan ve paydaş kurumlardan gelen öneriler de dikkate alınarak her dönem burs kapsamına alınan 100 öncelikli alan güncelleniyor.

YÖK, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununa bilimsel çözüm üretebilmesine katkı için adım attı. Bu konuda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nin yeni çağrı döneminde 100 tematik alan içerisine "deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği" (müsilaj, biyoçeşitlilik, rezervlerin korunması, hassas ve koruma alanlarının belirlenmesi, deniz kirliliği, kıyısal alan tahribatı dahil) de eklendi.

Bunun yanında çevre sorunlarının ele alınması ve atık yönetimi gibi konularda nitelikli insan gücü yetiştirilmesi için "sürdürülebilir çevre" (atık, geri dönüşüm, kirleticilerin etkileri ve önlenmesi, çevre teknolojileri, çevre politikası, sanayide temiz üretim, çevre eğitimi ve araştırmaları dahil) alt alanları da yeni çağrı döneminde burs kapsamına alındı.

Erdoğan başkanlığındaki toplantının sonuç bildirgesinde 100/2000 Doktora burslarına işaret edilmişti

Müsilaj sorununun çözümü için 10 Haziran'da YÖK'te akademisyenlerle gerçekleştirilen bilimsel değerlendirme toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen heyetle yapılan toplantı neticesinde bir sonuç bildirgesi yayımlanmıştı.

Sonuç bildirgesinde, sıralanan bir dizi çözüm önerileri arasında YÖK 100/2000 Doktora Burslarına da işaret edilerek, "Programda denizcilik ve su çalışmaları alanlarının bursiyer sayıları artırılmalıdır. Bu alanlar, proje çağrılarında öncelikli kapsama alınmalıdır." ifadeleri yer almıştı.

Bu kapsamda YÖK, çalışmalarına hız vererek YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamındaki 100 tematik alan içerisine hem müsilaj hem de çevre konularını ekledi.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu farklı yeni güncel alanlar da eklendi

Ülkede yaşanan sosyal sorunların incelenmesi ve dünyada insanın sosyal yaşamı üzerine yapılan çalışmaların artması adına "kadın ve aile çalışmaları" ile "göç ve göçmen çalışmaları" alt alanları da YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nde yer aldı.

Ayrıca bölgesel çalışmaların önemi vurgulanarak alanda çalışmaların artırılması adına "Afrika çalışmaları", ülkenin son dönemdeki uzay çalışmaları ve hedeflerine katkı sunulması amacıyla da "uzay bilimleri ve uydu teknolojileri" alt alanları yeni çağrı döneminde burs kapsamında yer aldı.

Türkiye'nin otomobili, yerli ve milli savunma sanayi de burs kapsamında desteklendi

YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nin daha önceki çağrı dönemlerinde ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda "Türkiye'nin otomobili" ve "milli ve yerli savunma sanayi"ne yönelik alt alanların yanı sıra "Doğu Akdeniz çalışmaları", "afet ve acil durum yönetimi", "deprem çalışmaları", "deniz jeolojisi ve jeofiziği", "sürdürülebilir su kaynakları" ve "yeraltı enerji kaynakları yönetimi" gibi öncelikli alt alanlar yer almıştı.

AA

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin İlhan

    8.7.2021 12:52:27

    Hayırlı sabahlaaaar YÖK nede olsa uyandınız ya oda bir geleişme.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Myanmar'da darbe karşıtlarını destekleyen polislerden çağrı

Haiti Devlet Başkanına suikastle ilgili operasyon: 4 şüpheli öldürüldü

Miami'de çöken binada ölü sayısı 54'e yükseldi

9 şehirde 'kuvvetli yağış' bekleniyor

Dünya genelinde 170 milyonu aşkın kişi iyileşti

YÖK'ten 'müsilaj' adımı

4. Yargı Paketi'nin birinci bölümü kabul edildi

Dubai'deki patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı

İngiltere, Danimarka'yı eleyerek finale yükseldi

Bu sistem milleti yoksulluğa mahkûm ediyor

Enflasyon patronları da korkuttu

Müsilaj yüzeyde hafifledi, derinlerde durum vahim

Vicdanlarının rengini ortaya koydular

TRT’deki çarpıklığı nasıl gidereceksiniz?

Tasarruf saraya yok, gazeteye var

Altın rezervlerimiz de şüpheli

Emekli, AKP’den umudunu kesti

Venezuella kara para cenneti

AB: Vazgeçmeyeceğiz

Haftada 4 gün çalışma verimi arttırıyor

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Demokratlar, birleşin
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Ahmet BATTAL

Sızmayı ve küfelik olmayı önleme yöntemleri
Abdülbakî ÇİMİÇ

Abdülhamid meselesinde Bediüzzaman’ı doğru anlamak
Risale-i Nur'dan

Şeytanın, “Allahuekber”le mahvolan desisesi
Cevher İLHAN

Siyasette kırılgan kritik vaziyet
Faruk ÇAKIR

En büyük israf kalemi
Süleyman KÖSMENE

Eşyanın patenti kime attir?
Ali FERŞADOĞLU

Adalet ve demokrasi istemiyor muyuz?
Cahit ÖZPINAR

Neden beş vakit namaz?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.