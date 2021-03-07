‘Yüz yüze sınav’ istenmiyor

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Genel Başkanı İlknur Kaya Bahadır 2 bin 449 öğrenci velisiyle anket yaptıklarını söyleyerek, öğrenciler ve velilerin yüz yüze sınav istemediğini kaydetti.

Salgında ‘yerinde karar’ süreciyle kademeli ve kontrollü normalleşmenin devreye alındığı Pazartesi günkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından Millî Eğitim Bakanlığı, bütün illerde liselerde sınavların yüz yüze yapılacağını açıklamıştı. Buna göre sorumluluk sınavları ile birinci dönemde yapılamayan sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak. Öğrenciler sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sınavların yüz yüze yapılmasına karşı çıktı. Twitter’da ‘Sınavlar İptal Olsun’ etiketiyle paylaşım rekoru kırarak ‘trend topic’ listesine yerleşen öğrencilerin taleplerine rağmen, hükümet kararından geri adım atmadı. Okullarda yüz yüze derslere katılım isteğe bağlı olsa da sınavlara katılım zorunlu.

Uzaktan eğitimin yüz yüze sınavı olmaz

Öğrenciler gibi veliler de sınavların yüz yüze yapılmasından endişeli. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Genel Başkanı İlknur Kaya Bahadır, 2 bin 449 öğrenci velisiyle anket yaptıklarını söyledi. Bahadır, “Uzaktan eğitimin yüz yüze sınavı olmaz’ diyoruz. Öğrencilerin istemediğini biliyoruz. Onlar özellikle sosyal medyada çok yoğun kampanyalar yapmışlardı. Ama öğrencilerin kampanyasına pek çok kişi ‘öğrenciler tembellik ediyor’, ‘ders çalışmamak için kaçıyor’, ‘sınavdan korkuyor’ gibi çeşitli gerekçelerle karşı çıkıyordu. Veliler daha objektif olarak bizzat bu süreci çocuklarıyla birlikte yaşadılar. Velilerin yüzde 91,5’i okullar açılır açılmaz sınavların yapılmasına karşı çıkıyorlar, bizim anketimizde” dedi. Ankette velilerin yüzde 13,4’ünün çocuklarının uzaktan eğitime katılamadığı için sınav yapılmasını istemediğini kaydeden Bahadır, “Yüzde 62,4’ü ise ‘uzaktan eğitime katıldı ancak etkili bir şekilde öğrenemedi’ diyor. Bu da çok kritik bir şey. Bu iki sayıyı topladığımızda yüzde 70-75 oranında, öğrencilerin bu geçen bir yıllık süreci etkili bir şekilde eğitim alamadan geçirdiğini görüyoruz” diye konuştu.

“Alternatif yöntemler geliştirilebilir”

Uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar ve koronavirüsü endişesi yüzünden öğrenci ve veliler sınavların iptal edilmesini istese de eğitim uzmanı ve psikolog Salim Ünsal, okula dönüş sürecinde ölçme ve değerlendirmenin yapılması gerektiği görüşünde. Ünsal, “Ölçemediğiniz bir veri, bir bilgi öğrenilmiş ve öğrenilmemiş şeklinde değerlendirilmez. Bir öğrenme gerçekleşebilmesi için bizim o bilgiyi, veriyi ölçebilmemiz gerekir. Ödevlendirme yöntemiyle, raporlama yöntemiyle, başka yöntemlerle öğrencilerin ölçme değerlendirme bağlamında performansları tesbit edilebilir, ölçülebilir, değerlendirilebilir ve bu bağlamda da çocukların bir puanı oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

“Sınav güvenliği için yüz yüze sınav tercih ediliyor”

Yüz yüze sınavların sınav güvenliği açısından da tercih edildiğini kaydeden Ünsal, “Yani elbette ki uzaktan yapılan sınavlarla yüz yüze yapılan sınavların sınav güvenliği bakımından aynı olduğunu söylemek mümkün değil. Bu nedenle yüz yüze yapılan sınavların güvenliği daha kontrollü ilerler. Ama günümüzde artık kopya çekmeyi gerektirmeyecek kadar kombine birtakım sorularla öğrencilerin değerlendirilmesi de mümkündür. Bunun da belki yolunu ve yöntemini geliştirebilirsek ‘uzaktan eğitimdeki sınavları yüz yüze yapacağız’ diye bir zorunlulukla öğrenci ve velileri karşı karşıya bırakmayız” diye konuştu.