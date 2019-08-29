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29 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

10 ayda 1934 firma konkordato ilân etti

29 Ağustos 2019, Perşembe 21:38
Geçen yıl Ekim ayından bu yana 1934 firma konkordato ilan etti. Bankalar ile şirketlerin yaptığı müzakereler sonucunda bugüne kadar 905 firma ile bu firmaların bankalara olan 10.4 milyar liralık kredi borcu konkordato kapsamından çıktı.

Geçen yılın Ekim ayında 455’i bulan konkordato başvuruları, kasımda 483, aralıkta ise 324 olarak gerçekleşti. Söz konusu sayı, bu yılın ocak ayında 167’ye gerilerken, Şubat ayında 156 oldu.

Söz konusu sert düşüş trendi devam ederken, Mart ayında konkordato başvurusu yapan şirket sayısı 96’ya indi. Bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren başvurulardaki düşüş sürerken, Nisan ayında 73 olan konkordato başvuruları, Mayısta 97, Haziranda da 83 olarak gerçekleşti. Buna göre, 2018 yılının son çeyreğindeki bin 262 olan konkordato başvuruları, üçte birine düşerek bu yılın ilk çeyreğinde 419’a indi. Yılın ikinci çeyreğinde ise 253 olan bu sayı, dengelenme sürecinin belirginleşmesiyle geçen yılın son çeyreğinin beşte biri seviyesine geriledi.

Etiketler: konkordato
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