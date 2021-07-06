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6 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

100 TL'nin 83'ü eridi

06 Temmuz 2021, Salı 01:40
100 TL’NİN SATIN ALMA GÜCÜ 2003’TEN BUGÜNE, AKP İKTİDARIYLA GEÇEN 18 YILDA 16.9 TL’YE GERİLEDİ.

YOKSULLAŞMAYA DEVAM

Ekonomist Murat Kubilay: “100 TL'nin satın alma gücü 2003'ten bugüne 16.9 TL'ye düştü. Zam yağmurunun sonu hâlâ ufukta görünmüyor. Çarşıda ve istatistiklerde yoksullaşmaya devam." Prof. Özgür Demirtaş: “Tüm üretici ve tüketicilere geçmiş olsun.”

FİYATLAR DAHA DA ARTACAK

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu: “ÜFE-TÜFE farkı yüzde 25.36. İşte bu fark veya makas önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarının düşmeyeceğini, hatta artacağını gösteriyor.” Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: “9 yıllık enflasyonu 3 yıla sığdırdılar.”

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100 TL’nin 83’ü eridi

Ekonomist Murat Kubilay, “100 TL’nin satın alma gücü 2003’ten bugüne 16,9 TL’ye düştü. Yıllık TÜFE yüzde 17,53 ve ÜFE yüzde 42,89” dedi.

Haziranda yükselişe geçerek son iki yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonla ilgili uzmanlar, bu veriyle birlikte fiyat artışlarının ve yoksullaşmanın artarak süreceğine dikkat çekti. Ekonomist Murat Kubilay, “100 TL’nin satın alma gücü 2003’ten bugüne 16,9 TL’ye düştü. Yıllık TÜFE yüzde 17,53 ve ÜFE yüzde 42,89. Zam yağmurunun sonu hala ufukta görünmüyor. Aylık fiyatlar artsa da yıllık enflasyonu düşüyor gösteren baz etkisi önümüzdeki iki ayda yok. Çarşıda ve istatistiklerde yoksullaşmaya devam” dedi.

Enflasyon Araştırma Grubu, kendi yaptıkları hesaplama yöntemiyle ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi’nin haziran ayında yüzde 3.28 arttığını, son altı aylık enflasyon oranının ise yüzde 19.16 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Muazzam yüksek enflasyon

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Üretici fiyatlarındaki yıllık enflasyon yüzde 42.89 olarak açıklandı, hem de TÜİK tarafından. Muazzam yüksek enflasyon. Tüm üreticilere ve tüketicilere geçmiş olsun. Bunların olacağını yıllardır anlatana bizlere de… neyse” dedi.

Eski bankacı ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin üç yılında birikimli yüzde 90 ÜFE, yüzde 53 TÜFE enflasyonu oluştu. Yüzde 5 hedefi ile dokuz yılda oluşması beklenen enflasyon, üç yılda gerçekleşti” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ise, Tüketici fiyatları aylık artış yüzde 1.94, yıllık artış yüzde 17.53. Üretici fiyatları aylık artış yüzde 4.01, yıllık artış yüzde 42.89. ÜFE-TÜFE farkı yüzde 25.36 İşte bu fark veya makas önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarının düşmeyeceğini hatta artacağını gösteriyor” açıklamasında bulundu.

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Emekli zammı belli oldu

Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Memurlar Temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak.

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