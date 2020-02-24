104,6 milyar dolarlık tarım ürünü ithal ettik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önceki gün Türkiye’nin saman ithalatı yaptığına ilişkin iddialarla ilgili olarak “Türkiye tarımda kendi kendine yeten bir ülkedir. Kimsenin bu ülkede benim üreticimin, besicimin ve çiftçimin moralini bozmaya hakkı yoktur” dedi.

Bu sözlere CHP Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal’dan sert tepki geldi. Artı Gerçek’in haberine göre, Sarıbal, “Pakdemirli bilmiyorsa öğrensin. Türkiye, 18 yıllık AKP iktidarı döneminde 106 bin ton saman ithalatına 20 milyon dolar para ödedi. Ayrıca bu dönemde tarımsal ürün ihracatımız 77.6 milyar dolarda kalırken ithalatımız 104.6 milyar dolar oldu. Aradaki 27 milyar doları yabancı şirketlere ve üreticilere ödedik” dedi.

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