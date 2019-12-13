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"129 yeni noterlik kurulacak"

13 Aralık 2019, Cuma 18:21
Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Türkiye'de 2 bin 60 noterlik ve fiilen çalışan yaklaşık bin 700 noter bulunduğunu belirten Cin, böylece vatandaşların oturdukları yerlerde bu hizmetten faydalanabildiğini söyledi.

Cin, Adalet Bakanlığı ile yapılan çalışmaların ardından nöbetçi noterlik uygulamasının 6 Nisan'da başladığını hatırlatarak, "Büyük merkezlerde cumartesi ve pazar günleri noter odalarının yaptığı düzenlemeye göre bir ya da daha fazla noterlik nöbetçi olarak hizmet veriyor. Bu çerçevede, İstanbul'da 9, Ankara'da 4, diğer büyük illerimizde 2, diğerlerinde de 1 noterlik hizmet vermektedir." dedi.

Böylece hafta içinde noterlik işlemini yapma imkanı olmayanların hafta sonunda bu hizmetten faydalandığına işaret eden Cin, "Nöbetçi noterliklerimizde bugüne kadar yaklaşık 500 bin işlem gerçekleştirildi. Bunun da büyük bölümünü ikinci el araç satışları ve tescil işlemleri oluşturdu." bilgisini paylaştı.

Cin, gayrimenkuller ile ilgili akitli işlemlerin noterliklerde yapılması için çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Bakanlığımızın da bu konuda olumlu bir yaklaşımı var. Geçen günlerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bu konuda bir toplantı yaptık. Gelecekte tescil hariç akitli işlemlerin belki kademeli olarak da olsa noterliklerde gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek." diye konuştu.

Noterliklerde kredi kartı kullanımı

Vatandaşların noterliklerde kredi kartı kullanılmasına yönelik talepleri olduğunu hatırlatan Cin, "Noterliklerde kredi kartıyla ödeme uygulamasına büyük ihtimalle önümüzdeki yılbaşı itibarıyla geçme imkanına kavuşacağız." dedi.

Cin, sahteciliğin önlenmesi için de çalışmalar yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalardan biri, para transferinin güvenli şekilde elektronik ortamda sağlanması. Böylece, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) denetimindeki firmalar, satış bedelini bloke edecek. Bloke edilen paraya alıcı ve satıcı müdahale edemeyecek. Noterde işlem tamamlandıktan sonra para ilgilinin hesabına aktarılacak. Böylece, sahtecilik ve dolandırıcılıkların önüne geçilecek. Bu uygulamaya da büyük ihtimalle yılbaşı itibarıyla geçeceğiz."

Cin, noterliklerde parmak izi ile kimlik doğrulama sisteminin kullanılması için çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

"129 yeni noterlik kurulacak"

Adalet Bakanlığının iki yılda bir yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde, yeni noterliklerin kurulup kurulmayacağına karar verildiğini söyleyen Cin, "Bakanlığımız, 129 yeni noterlik kurulmasına karar verdi. Bakanlık, bunu noterlik işlem sayılarındaki artışa göre belirliyor." dedi.

Cin, noterlik işlemlerinin daha kolay, ucuz ve hızlı yapılmasının devlet için önem taşıdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Başta değerli kağıt bedeli olmak üzere, harç damga konusunda devletimizin iyileştirici çalışmalar yapmasını bekliyoruz. Bunun devletin yararına olacağını düşünüyoruz. Çünkü noterlerin anlaşmazlıkları önleme gibi bir işlevi var. Yani noterden geçen her evrak bir nevi adliyeden eksilen bir evrak niteliğinde oluyor. Bu nedenle devletin yapacağı iyileştirmeler, devlete katkı olarak dönecektir."

AA

Etiketler: noter
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