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2,5 milyon kişi yasal takipte

07 Aralık 2019, Cumartesi 22:51
Yeni yıla sayılı günler kala alışveriş merkezlerinin ve büyük mağazaların şişme indirimlerle vatandaşları yanıltabileceğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala birçok afiş ve tabelâda yeni yıl indirim kampanyaları boy göstermeye başladı. Daha bir hafta önce Batı’dan esinlenerek düzenlenen yanıltıcı indirim kampanyaları vardı. Yapılan bu indirim aldatmacaları tüketiciyi alışveriş çılgınlığına yönlendirdiği gibi kredi kartlarının dolmasına neden olup ekonomimize zarar veriyor” dedi.

Bu tür aldatıcı kampanyaların vatandaşları daima daha fazla tüketime yönlendirdiğini ifade eden Palandöken şunları söyledi: “Nakit parası olmayan vatandaşlar bile sırf kampanya var diye kredi kartlarına güvenerek israf ürün satın alabiliyor. Kredi kartı ile yapılan alışverişler taksitli ve vadeli olduğu zaman sanki bedavaymış gibi rahatça harcanıyor. Ülkemizde şu an 26 milyon civarında kişi tarafından 68,5 milyon kredi kartı kullanıyor. Eylül sonu itibariyle ise bireysel kredi kartı borcundan dolayı 2,5 milyon kişi yasal takipte.”

Ahmet Terzi - Ankara

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