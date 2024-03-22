2 ayda 3 bin 361 şirket kapandı

TOBB verilerine göre, 2024 Şubat’ta 1949 şirket daha kapandı. Böylece iki ayda toplam 3 bin 361 şirket kapandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, şubat ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistiklerini açıkladı.

Türkiye’de kurulan şirket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 7,5 azalarak 10 bin 1, kapanan şirket sayısı ise yüzde 15,9 artarak 1949 oldu. Buna göre, şubatta kurulan şirket sayısı ocak ayına kıyasla yüzde 7,5 azalışla 10 bin 809’dan 10 bin 1’e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 15,9 artışla 1949’a çıktı. Ocak ayında 1682 şirket kapanmıştı. Şubatta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, kapanan şirket sayısı da yüzde 65,5 artış gösterdi. Haber Merkezi

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