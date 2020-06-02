Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Satış, pandemi sonrası Türkiye’yi bölgesel güç olmaktan küresel güç olmaya doğru evriltecek bir yüksek siyaseti inşa etmesi gerektiğini belirterek, “2008 krizinden 10 kat daha yıkıcı bir kriz tüm insanlığı bekliyor. 1 milyar insan işini ve ortamını kaybedecek. Pandemi gizlenen gerçekleri bir bir ortaya çıkardı ki, Kral çırılçıplak! Tüm küresel güçler dâhil Çin’de eriyecek ve Çin’in misyonu da diğer ülkelere kayacak. Küresel aksta en tepede devam eden kavganın sonunda Türkiye bu işten kazançlı çıkan yegâne bir güç olmalıdır. Bu gelişmelere şimdiden hazırlıklı olmak zorundayız” dedi. Satış “Covid 19 bitince oluşacak yeni normal sonrası tüm devletler kendini yeniden kuracak yahut yerlerine dijital devletler kurulacaktır. Tüm rejimler ve bütün sistemler değişecektir” ifadelerini kullandı.

Ankara – Recep Gören