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21 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

2019’da 899 şirket konkordato ilan etti

21 Ocak 2020, Salı 10:21
Ticaret Sicili Gazetesi'nden derlenen verilere göre 2019 yılında konkordato ilan eden şirket sayısı 899 oldu. 2018 yılının tümünde bu sayı bin 94 olmuştu.

2018 yılı Mayıs ayında 28, Haziran’da 34, Temmuz’da 35, Ağustos’ta 46, Eylül’de 73 konkordato sayısına ulaştı. Kur patlamasının piyasalarda etkisinin görülmeye başladığı Ekim 2018’de 252, Kasım’da 336, Aralık’ta 279 şirket konkordato ilan etti.

Şirketlerin, nakit akışlarını yönetemedikleri için alacaklılarla anlaşıp borçlarını ödeme takvimine bağlamak için kullandıkları konkordato ilanının kötüye kullanıldığı, bazı şirketlerin sadece zaman kazanmak için bu yöntemi kullandıkları görüldüğü için şartlar zorlaştırıldı.

DW Türkçe’den Erdal Sağlam’ın derlediği bilgilere göre, 2018 Aralık’ta yasal düzenleme yapıldı ama 2019 Ocak ayında fazla etkili olmadı, konkordato sayısı 188’e ulaştı. 2019 Şubat ayında 78, Mart’ta 88, Nisan’da 56, Mayıs’ta 44, Haziran’da 44 konkordato ilan edildi. Temmuz’da ekonomik durgunluğun birikmiş etkisiyle yeniden artmaya başlayan konkordato sayısı Temmuz’da 86, Ağustos’ta 78, Eylül’de 79 olarak kaydedildi.

2019’un son üç ayında ise Ekim’de 51, Kasım’da 59, Aralık’ta 48 konkordato ilanı gerçekleşti. Böylece 2019 konkordato sayısı 899’a, son iki yıldaki toplam konkordato sayısı da bin 993’e ulaştı.

Etiketler: 2019, şirket, konkordato
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