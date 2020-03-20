2019 yılının 'işsizlik' verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumunun "İşgücü İstatistikleri 2019" verilerine göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2018'e göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 2,7 puan artarak yüzde 13,7'ye yükseldi.

2018'de işsizlik oranı yüzde 11, işsiz sayısı ise 3 milyon 537 bin olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de 2019'da tarım dışı işsizlik oranı yüzde 16 oldu

Verilerine göre, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,4, kadınlarda yüzde 16,5 olarak hesaplandı.

Geçen yıl tarım dışı işsizlik oranı yüzde 16 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,1 puanlık artışla yüzde 25,4'e çıkarken 15-64 yaş grubunda oran 2,8 puanlık artışla yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 658 bin kişi azalarak 28 milyon 80 bin kişiye, istihdam oranı da 1,7 puan azalışla yüzde 45,7'ye geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 63,1, kadınlarda yüzde 28,7 olarak belirlendi.

2019 yılında 5 milyon 97 bin kişi tarım, 5 milyon 561 bin kişi sanayi, 1 milyon 550 bin kişi inşaat, 15 milyon 872 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarımda 200 bin, sanayide 113 bin, inşaatta 442 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe 98 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 18,2'si tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 56,5'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında 2019'da hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,6, sanayi sektörünün payı 0,1 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,2 puan, inşaat sektörünün payı 1,4 puan azaldı.

İş gücü, geçen yıl 32 milyon 549 bin, iş gücüne katılım oranı yüzde 53 oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72, kadınlarda ise yüzde 34,4 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl en yüksek işsizlik oranı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi

TÜİK'in, Türkiye'yi 12 bölgeye ayırarak yaptığı hesaplamaya göre, geçen yıl işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 22,4 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük bölge yüzde 8,4 ile Batı Karadeniz olarak belirlendi.

Türkiye'nin 26 bölgeye ayrıldığı istatistiklerde ise işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 30,9 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" oldu. Bunu yüzde 25,9 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesi takip etti. İşsizlik oranının en düşük olduğu bölge ise yüzde 7,6 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" olarak kayıtlara geçti.

En yüksek istihdam oranı yüzde 53 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" bölgesinde kaydedildi. Bunu yüzde 51,2 ile "Aydın, Denizli, Muğla" bölgesi izledi. En düşük istihdam oranı yüzde 30 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesinde tespit edildi.

İş gücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 59,6 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" oldu. Bunu yüzde 57,5 ile "İstanbul" bölgesi takip etti. En düşük iş gücüne katılma oranı yüzde 43,5 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesinde görüldü.

İstihdam edilenlerin sektörel dağılımları

İstihdam edilenler içinde tarım sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 54,7 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan", en düşük olduğu bölge yüzde 1,2 ile "İstanbul" oldu.

Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payının en yüksek gerçekleştiği bölge yüzde 39,5 ile "Bursa, Eskişehir, Bilecik" olarak kaydedilirken, bunu yüzde 35,4 ile "Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova", yüzde 33,9 ile "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" bölgeleri izledi.

Sanayi sektörünün payının en düşük bölge ise yüzde 9,7 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak belirlendi.

İstihdam edilenler içinde hizmet sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 75,3 ile Ankara, en düşük olduğu bölge yüzde 33,2 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" oldu.

Eğitim durumuna göre işsizlik

Türkiye'de okuma yazma bilmeyenler arasındaki işsizlik oranı yüzde 9,2 olarak kaydedildi. Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerin işsizlik oranı yüzde 14,4, ilkokul mezunlarının yüzde 10,9, ilköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek okullarından mezun olanların yüzde 16,3, genel lise mezunlarının yüzde 16,1, meslek lisesi mezunlarının yüzde 15,3, yüksekokul ve fakülte mezunlarının işsizlik oranı ise yüzde 13,7 olarak belirlendi.)