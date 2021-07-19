235 otel icralık oldu

Pandemi öncesi bankalar alacaklarına karşılık icra takip işlemi yaparken bile icralık otel sayısı 10-15 civarındayken pandemiden sonra bankalar takip başlatmadığı halde icralık otel sayısı 100’ü buldu.

Bu yılın ilk altı ayında 39 otel için icra işlemi yapıldı. Dünya’nın haberine göre, bankalar kredi alacaklarını takibe alıp icra işlemi yapmadığı halde, 137’si pandemi döneminde olmak üzere 235 otel icradan satışa çıkarıldı. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında bankalara kredi borcunu ödeyemeyenler için icra takibi işlemi yapmaması talimatı vermişti. Süre Haziran ayında dolmuşken Eylül ayına kadar uzatıldı.

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