270 bin 548 kişi TOKİ’ye borçlu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in 2018-2019 yıllarında konut kredisi kullanan kişi sayısına, borcu bulunanlara ve TOKİ’den ev alan kişilere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan cevap geldi.

Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na borcu bulunan kişi/konut-iş yerinin toplam sayısının 270.548 olduğunu açıkladı. Bakanlığa bağlı kuruluş olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na borcu bulunan kişi / konut-iş yerinin toplam sayısının 270.548 olduğunu söyleyen Bakan Kurum, “TOKÎ tarafından 2018 yılında 32 bin 392 konut ve 306 iş yerinin tapusu verilmiştir. TOKİ 05.04.2019 tarihi itibariyle 838 bin 274 adet konut uygulaması hayata geçirmiş ve bu konutlardan 726 bin 658’i satılmıştır” dedi. TOKİ’nin satışa sunduğu alt gelir grubuna ait konutların borç bitimine kadar, orta gelir grubuna yönelik konutlarda ise teslim tarihinden bir yıl sonrasına kadar devir yasağı bulunmakta olduğunu ifade eden Kurum, “2018 yılı itibaren 12.591 konutun alıcıları tarafından devredilmiştir” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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