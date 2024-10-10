3.8 milyon borçlu takipte

YASAL TAKİBE DÜŞENLERİN SAYISI YÜZDE 39 ARTTI.

Hayat pahalılığı va-tandaşı kredi ve kredi kartı kullanımını artırdı. Türkiye’de yasal takibe düşenlerin sayısı yılın ilk 8 ayında 1.2 milyon kişi daha artarak 3.8 milyonu aştı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 39 artarak 1 milyon 213 bin kişi oldu.

Böylece 2024 Ağustos ayı itibarıyla bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş ve borcu devam eden kişilerin sayısı 3 milyon 847 bin 492’ye ulaştı. TBB verilerine göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46 oranında yükseldi.

Haber Merkezi