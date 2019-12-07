'300 milyon dolarlık meyve suyu ihracatı hedefliyoruz'

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Meyve suyunda bu yılı 250 milyon dolarla kapatacağımızı öngörüyoruz. Gelecek yıl ise rakam 300 milyon dolara ulaşacak." dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2020'de meyve suyu ihracatında 300 milyon dolar döviz girdisi beklediklerini bildirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye, 150 ülkeye gerçekleştirdiği meyve suyu ihracatından bu yılın ocak-ekim döneminde 220 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yatay seyreden meyve suyu ihracatında en sevindirici gelişme ise ABD pazarında yaşandı.

Türk meyve sularını en fazla tercih eden ABD'ye geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 50 artarak 50 milyon dolardan 75 milyon dolara çıktı. Bu ülkeyi 28 milyon dolarla Hollanda ve 13 milyon dolarla İtalya izledi.

Meyve suyu ihracatında en büyük artış yüzdesi ise 4,5 milyon dolardan 11,5 milyon dolara çıkan Güney Kore olarak kayıtlara geçti.