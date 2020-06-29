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29 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

4’te 1’ini tüketmeden israf ediyoruz

29 Haziran 2020, Pazartesi 22:41
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sebze ve meyvenin 4’te 1’inin tüketilmeden israf edildiğine dikkat çekerek, 13 milyon ton sebze ve meyvenin çöpe gittiğini söyledi.

HABER: RECEP GÖREN - ANKARA

Sebze ve meyvenin 4’te 1’inin tüketilmeden israf edilerek çöpe atıldığına dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yılın ilk yarısında üretilen sebze ve meyvelerin ortalama yüzde 25’i daha sofraya gelmeden tarlada, taşıma sırasında, yüksek fiyattan dolayı tezgâhta kaldığı için 13 milyon ton sebze ve meyve çöpe gidiyor. İsrafın önüne geçmek için öncelikle ürünlerin taşınması ve saklanmasındaki zincirler iyileştirilmeli, soğuk hava depolarının kapasitesi arttırılmalı. Satış noktalarında ürünler uygun fiyata satılarak her kesimden vatandaşın sebze ve meyveye ulaşmasının imkânı sağlanmalı. Çiftinin elinde ürün kalmamalı” dedi.

Sebze meyvenin ortalama yüzde 25’i çöpe gidiyor

Sebze meyvedeki israfın büyük boyutlarda olduğuna dikkati çeken Palandöken, “Yaş sebze ve meyvedeki israfın sonuçları maalesef çok çarpıcı. TZOB’un verilerine göre hasatta yüzde 4 ile 12, taşımada yüzde 2 ile 8, pazara hazırlık evresinde yüzde 5 ile 15, depolamada yüzde 3 ile 10, tüketicide yüzde 1 ile 5 oranında kayıp yaşanıyor. Yani 51 milyon ton olan toplam yaş sebze meyve üretimimizin 13 milyon tona yakını çöpe gidiyor. Pandemi döneminde gıdanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Birçok ihtiyacımızı öteleyip gıdaya ağırlık verdik. Yaşamak ve ayakta kalmak için en çok ihtiyacımız olan bu ürünlere ekonomik kayıp bakımından da her zamankinden daha çok önem vermeliyiz. Tarladan sofraya kadar her aşamada özenli ve dikkatli davranmalı, ihtiyacımız kadar alarak israfa izin vermemeliyiz” diye konuştu.

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