5 lira bozuk para oldu

Resmi Gazete’de, 5 lira değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğde, 28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirtilen 5 lira değerindeki madeni paraların basıldığı belirtildi.

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