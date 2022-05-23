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23 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

5G teknolojisi için ilk imzalar atıldı

23 Mayıs 2022, Pazartesi 16:19
Yeni nesil iletişim teknolojisi 5G’nin ülkemizde tanıtımı ve etkin bir şekilde kullanımı amacıyla Hannover Fairs Turkey, Vodafone Business, Nokia ve MEXT arasında gerçekleşen iş birliği için karşılıklı imzalar MESS Teknoloji Merkezi MEXT’te atıldı.

İmza törenine, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Annika Klar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Nokia Türkiye Genel Müdürü Özgür Deniz Erzincan, MESS Teknoloji Merkezi Grup Direktörü Efe Erdem ve diğer yetkililer katıldı.

8-11 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan WIN EURASIA Fuarı, Türkiye’nin endüstriyel otomasyon ve robot otomasyon teknolojilerinin bir araya geldiği ve Türkiye’nin endüstriyel 5G senaryolarının sahne alacağı platform olarak öne çıkıyor. 

5G üzerinden ilk kez gerçekleştirilen Robotik El ve İnsan-Robot etkileşimleri

WIN EURASIA fuarı öncesi, Vodafone 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) üzerinden test sinyaliyle ilk kez denenen ve Mitsubishi Electric Türkiye tarafından tasarlanan insan-robot etkileşimiyle gerçek zamanlı “Humanoid Robotik El” kontrolü sağlayan 5G senaryosu gerçekleştirildi. Projede insan iş gücünü asiste eden MELFA ASSISTA cobot teknolojisi, 5G ağı üzerinden kablosuz veri transferiyle insansı robot kontrolünü sağladı. İç haberleşmesi CC-Link IE TNS üzerinden sağlanan projeyle birlikte gelecekte 5G üzerinden yapılacak uzaktan ameliyatların önü açılmış oldu.

Yine Vodafone 5G’nin Özelleştirilmiş Mobil Şebeke teknolojisinin kullanıldığı; SICK, Universal Robots ve Schunk ortaklığıyla sergilenen diğer endüstriyel 5G senaryosunda ise insan-robot-bulut ve sensör etkileşimi gerçek zamanlı olarak gösterildi. Hannover Messe 2019’da ilk defa sergilenen proje SICK, Universal Robots ve Deutsche Messe iş birliğiyle dünyada ticarileştirilmiş ilk endüstriyel 5G projesi olma özelliğini taşıyor ve kablosuz haberleşmeyle düşük gecikmeli, yüksek güvenilirlikli üretim süreçlerine doğrudan katkı sağlıyor.

5G nedir?

5G, beşinci nesil hücresel ağ teknolojisine verilen genel bir isim olarak tanımlanıyor. 4.5G’den farklı olarak 5G, 10 kata kadar daha düşük gecikme süreleri, daha yüksek hız ve aynı anda daha fazla cihazın iletişim kurabilmesine imkan veriyor. 5G’nin, 2035 yılına kadar küresel ekonomi de 13.2 trilyon $ katma değer oluşturması bekleniyor, bu değerin 4.7 trilyon dolarının üretim sektöründe gerçekleşeceği düşünülüyor. 

Kablosuz geleceğe giden yol

İmza töreninde konuşma yapan Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Annika Klar, atılan imzalarla kablosuz geleceğe giden yola çıktıklarını belirterek “Tüm dünya 5G’yi ve yaşamımıza getirdiği yenilikleri konuşuyor, paylaşıyor. Henüz 5G iletişim teknolojisiyle tanışmayan Türkiye endüstrisi ve sanayisi de ilk kez halka açık bir etkinlikte bu teknolojiyi yakından tanıma olanağını WIN EURASIA 2022 Fuarı’nda bulacak. Vodafone Business Ana Sponsorluğu, Nokia Çözüm Partnerliği, MEXT ve Deutsche Messe iş birliğiyle hedeflenen; 5G alanında özellikle farklı endüstrilerin dönüşümüne katkı sağlayacak çözümlerin hayata geçmesi için ortak çalışmaları yürütmek, imalat sanayiini teşviklendirmek ve sektöre katma değer kazandırmaktır. 5G Arena’da ziyaretçileri bekleyen en büyük fırsat ise 29 firma ile yaptığımız iş birliği sonucunda fabrikaların en çok ihtiyaç duyduğu 5G kullanım örneklerini deneyimlemek olacak. Böylelikle WIN EURASIA 2022, 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke teknolojisini fuar alanında kullanıma sunan Türkiye’deki ilk endüstri fuarı olacak.” dedi. 

İkiz dönüşüm 5G ile hız kazanacak

İmza törenindeki konuşmasında MEXT’in Türkiye’de 5G Mobil Özelleştirilmiş Şebeke testlerinin gerçekleştirildiği ilk üretim ortamı olduğunu vurgulayan MESS Teknoloji Merkezi Grup Direktörü Efe Erdem “Dijital Fabrika’mızdaki endüstriyel uygulamalarda yüksek hızlara ulaşmayı ve gecikme sürelerini çok düşük seviyelere indirmeyi başardık. Sanayimize katma değer yaratacak araştırma ve geliştirme çalışmalarına ortam sağlamanın gururunu yaşıyoruz. 5G ile fabrikalarda montaj sürelerinde %50'ye, hataların tespitinde %90'a varan iyileşmeler sağlanabiliyor. Ayrıca daha verimli 5G ağına geçişin önümüzdeki 10 yıl içinde mobil ağlardan kaynaklanan karbon emisyonlarını %50 oranında azaltacağı öngörülüyor. İmalat sanayimizin ikiz dönüşüm yolculuğunda 5G teknolojilerini benimsemesi ve uygulaması ile verimlilikte ve üretkenlikte çok ciddi kazanımları olacak. Bu bilinçle, bugün 5G ve ötesindeki teknolojiler ile imalat sanayimizin dönüşümüne öncülük etmek için iş birliğimizin temellerini atıyoruz.” dedi.

Vodafone Business, Nokia, MEXT ve Deutsche Messe; 5G kullanım senaryolarını hayata geçirmek üzere WIN EURASIA 2022 Fuarı bünyesinde yer alan 5G Arena’da birlikte çalışacak. Alanda 5G şebekesi test sinyaliyle yayınlanacak. Bu iş birliği ile 5G Arena’da sergilenecek olan 20 farklı endüstriyel 5G kullanım senaryosunun, dikey sektörlerde 5G’nin yaratacağı katma değer ile Türkiye sanayisinde 5G’nin nasıl ticarileşeceğine örnek teşkil etmesi hedefleniyor.

Etiketler: Vodafone 5G, WIN EURASIA, MEXT, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık, Annika Klar, Özlem Kestioğlu, Özgür Deniz Erzincan, Efe Erdem, MESS Teknoloji
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