77 ilin ihracatı arttı

Yılın ilk 11 ayında 81 ilden 77'si ihracatını artırdı. En yüksek ihracatı İstanbul gerçekleştirirken, bu ili Kocaeli, Bursa ve İzmir izledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ocak-kasım dönemi ihracatı yıllık bazda yüzde 34 artışla 203,1 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

Bu dönemde iller bazında yapılan ihracat ise (serbest bölgelerden yapılan ihracat hariç) yüzde 32,89 artarak 185 milyar 972 milyon dolar oldu. İlk 11 ayda ülke genelindeki 81 ilden 77'si ihracatını artırırken, sadece 4 kentin düşüş yaşadığı görüldü.

Ocak-kasım döneminde en yüksek ihracatı 80,2 milyar dolarla İstanbul yaparken, onu 15,6 milyar dolarla Kocaeli, 13,6 milyar dolarla Bursa, 11,1 milyar dolarla İzmir, 9,1 milyar dolarla Gaziantep, 8,4 milyar dolarla Ankara, 4,7 milyar dolarla Manisa izledi.

Sakarya 4,6 milyar dolar, Denizli 4,1 milyar dolar, Hatay 3,5 milyar dolar, Konya 2,7 milyar dolar, Kayseri 2,6 milyar dolar, Mersin 2,3 milyar dolar, Adana 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde sadece iki kentin ihracatı 1 milyon doların altında kaldı. Bayburt'tan 44,5 bin dolar, Tunceli'den 325 bin dolar ihracat yapıldı.