"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

8 ilde eş zamanlı fahiş fiyat denetimi

26 Mart 2025, Çarşamba 11:54
Ticaret Bakanlığı, kırmızı et sektörüne yönelik 8 ilde eş zamanlı fahiş fiyat denetimi başlatırken, tespit edilen uygunsuzluklara karşı idari yaptırım ve para cezası uygulanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin bertaraf edilmesine ve caydırıcı önlemler alınmaya devam edildiği bildirildi.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan fiillerine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğüne işaret edilen açıklamada, Et ve Süt Kurumunun (ESK) temin ettiği kırmızı etlerin PERDER üyesi marketlere ve ESK mağazalarına düşük fiyatlarla ulaştırıldığı ancak bazı üretici firmaların fiyat artırma girişiminde bulunduğu ihbarının alındığı ifade edildi.

Kapsamlı denetimler devam ediyor

Açıklamada, hayvancılık sektöründe maliyet unsurlarında belirgin artış olmaksızın stokçuluk yaparak spekülatif fiyat hareketliliğine yol açan, tüketicilerin kırmızı ete fahiş fiyatla ulaşmasına neden olan bazı firmaların, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon içinde hassasiyetle takibe alındığının altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Kırmızı ete yönelik illerimizde eş zamanlı denetimler başlamış olup, fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara idari yaptırımlar ve mali para cezaları tavizsiz şekilde uygulanacaktır. Bu kapsamda, Bakanlığımız tarafından 8 ilde faaliyet gösteren 20 işletme nezdinde inceleme ve denetim yapmak üzere müfettiş görevlendirildi. Pazartesi sabahı erken saatte aynı anda başlayan kapsamlı denetimler halen devam ediyor. Bakanlık olarak firmalarımızı, ürünlerini tüketiciye maliyetiyle uyumlu fiyattan sunma konusunda hassasiyetle davranmaya davet ediyoruz. Stokçuluk yapanlar ve fahiş fiyatla ürünlerini satmaya tevessül edenler hakkında Bakanlığımızca behemehal gerekli işlemler tesis edilecektir. Yapılan işlemler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

AA

Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Japonya'nın batısındaki orman yangınları devam ediyor

    İBB soruşturmasında Ali Nuhoğlu ile Furkan Remzi Ceylan'ın 3 şirketine el konuldu

    8 ilde eş zamanlı fahiş fiyat denetimi

    Kanada ve Grönland anketinde Trump'a yüzde 20'nin altında destek çıktı

    Sağduyuya davet

    AB: Görüşmeler tehlikeye girer

    Adalet herkese doğru şekilde işlemeli

    Ekonomi bir kez daha belirsizlik döneminde

    Şehid edilen gazetecinin mesajı: Gazze’yi yalnız bırakmayın

    Demokratik rekabet zeminini korumalıyız

    Erdoğan’ın annesine hakarete Özel’den sert tepki

    Âdil yargılama istiyoruz

    Adalet göçük altında kaldı

    Hindistan’da Müslümanları hedef alan kanun teklifine tepki

    İsrail, sistematik olarak Gazze'nin demografik yapısını değiştiriyor

    Filistin yanlısı bir öğrenci, Trump yönetimine dava açtı

    5'i kanser ilacı 16 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

    Yemen'deki savaş planlarını ''yanlışlıkla'' Amerikalı bir gazeteciye göndermişler

    Hac ve Umre Kurulundan ''Hac vizesi'' uyarısı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Kadir Gecesi’ndeyiz!
    Risale-i Nur'dan

    Bin aydan hayırlı gece: Leyle-i Kadir
    Ahmet Cemil Çökren

    Kadir Gecesini ihya etmek
    Ahmet BATTAL

    Sokaklar ve dağlar kimindir?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Osmanlıdan Türkiye’ye demokrasi mücadelemiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhalefeti kriminalize etme politikası
    Genel

    AB: Görüşmeler tehlikeye girer
    Cevher İLHAN

    Demokrasiye ve hukuka yazık ediliyor
    İbrahim Günaydın

    Yüze vurmak niçin yasaktır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.