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27 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

AB'den Yunanistan'a 32 milyar euroluk pandemi desteği

27 Mart 2021, Cumartesi 19:40
Yunanistan Maliye Bakan Yardımcısı Theodore Skylakakis, Avrupa Birliği kurtarma fonu kapsamında vadedilen kredinin ilk dilimi olan 4 milyar euroyu ağustos ayında almayı beklediklerini söyledi.

Avrupalı liderle geçen yıl, Kovid-19'un ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar euroluk kurtarma fonunu kabul etmişti.

Yunanistan, 750 milyor euroluk kurtarma fonundan 19,4 milyar euro hibe alacak. Bunun yanı sıra Atina'ya gayrı safi yurtiçi hasılasının yüzde 16'sına denk gelen 12,7 milyar euro düşük faizli kredi verilecek.

Bir televizyon kanalında konuşan Skylakakis, "Temmuz, ağustos gibi 4 milyar euroluk ilk dilimi almayı bekliyoruz." dedi.

Atina yönetimi, toplam ödeneğin yarısından fazlasını yeşil enerji ve dijitalleşme projelerine harcamayı vaadediyor.

Bu harcama aynı zamanda adaları anakara elektrik şebekesi ile 5G ağlarına bağlamayı ve elektrikli arabalar için altyapı hazırlamayı da içeriyor.

Ekonomik krizin pençesine kapılan ülkedeki mali çalkantı süresince üretim yaklaşık dörtte bir oranında düştü. Uzun süren mücadelelerin ardından ülke 2017'deki durgunluktan çıktı.

Ancak bu defa koronavirüs salgınının etkisini ağır şekilde hisseden Yunanistan'da ekonomi 2020'de yüzde 8,2 küçüldü. Hükümet 2021'de yüzde 4'lük bir toparlanma bekliyor.

Gelecek meblağın sadece yatırımlar için kullanılacağını belirten Skylakakis, yinelenen masraflar ya da işe alımlarda kullanılmayacağının altını çizdi. Ayrıca bakan yardımcısı, ulusal planın nisan ayında Brüksel'e sunulacağını sözlerine ekledi.

AB liderleri geçen yıl Brüksel'de 4 gün süren zirvenin ardından 750 milyar euro değerinde "Koronavirüs Onarım Fonu" üzerinde anlaşmıştı.

Rekor seviyedeki fonun, salgından en fazla etkilenen AB üyesi ülkelere kredi ve hibe olarak dağıtılması kararlaştırılmıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: AB, Yunanistan, destek paketi
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