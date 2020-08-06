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9 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

AB’yi İngiltere’ye tercih ediyorlar

06 Ağustos 2020, Perşembe 23:25
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma kararı (Brexit) sonrası İngiltere’den diğer AB ülkelerine göç edenlerin sayısında yüzde 30 artış yaşandı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma kararının (Brexit) ardından diğer AB ülkelerine yerleşen İngiliz vatandaşlarının sayısının yüzde 30 arttığı bildirildi. İngiliz Guardian gazetesinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine dayandırdığı haberde, Brexit sonrasında İngiltere’den diğer AB ülkelerine göçün arttığı kaydedildi. Haberde, 2008-2015 arasında yılda 56 bin 832 İngiliz vatandaşının AB’ye üye ülkelere göç ettiği, bu sayının 2016-2018 döneminde 73 bin 642’ye yükseldiği belirtildi. AB ülkelerinden vatandaşlık alan İngiliz sayısının yüzde 500 arttığına dikkatin çekildiği haberde, İngilizlerin en çok Alman vatandaşlığına geçmeyi tercih ettiği belirtildi.

Göçlerdeki artış şaşırttı

Haberde, Brexit oylamasının yapıldığı 2016’dan sonra 31 bin 600 İngilizin Almanya’nın vatandaşı olduğu ve bu sayının yüzde 2000’lik bir artışa denk geldiği aktarıldı. Haberde görüşlerine yer verilen Berlin Sosyal Bilimler Merkezi araştırmacısı Daniel Auer, diğer AB ülkelerine göç eden İngiltere vatandaşlarının sayısındaki ciddi artışın, bir ülkenin büyük ekonomik veya siyasi krizden etkilenmesinin ardından beklenebilecek düzeyde olduğunu kaydetti. İngiltere, 2016’da yapılan referandumda yüzde 48’e karşı yüzde 52 oyla AB’den ayrılma kararı almıştı.

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AB’den Lübnan’a 33 milyon avro destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ursula von der Leyen, başkent Beyrut’taki limanda 4 Ağustos’ta meydana gelen patlamanın ardından Lübnan Başbakanı Hassan Diyab’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  Von der Leyen, AB’nin Beyrut’da halihazırda Sivil Koruma Mekanizmasıyla birlikte iyi eğitimli 100 itfaiyeci, arama ve kurtarma faaliyetleri için uzman köpekler ve malzeme gönderimi gerçekleştirdiğini anımsatarak, Kopernik uydu haritalama sistemini de harekete geçirdiklerini hatırlattı. Buna ilave olarak ilk etapta acil ihtiyaçlar için AB’nin 33 milyon avro yardımda bulunacağını duyuran von der Leyen, başkentte yeniden inşaya katkı sağlamaya da hazır olduklarını bildirdi. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135’e yükseldiğini, yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu. Brüksel - aa

AA

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