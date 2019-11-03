ABD'de hükümetin borcu açıklandı

Ekim sonu itibariyle ABD'de federal hükümetin borcu 23 trilyon 8 milyar dolara yükseldi. Trump yönetiminde borç 3.2 trilyon dolar yükselmiş oldu.

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD, ekim sonu itibariyle borç rekoru kırdı. ABD Hazine Bakanlığı, hükümet borcunun 23 trilyon doları aşarak yeni bir rekor kırdığını belirtti.

ABD'de Donald Trump başkanlık koltuğuna oturduğunda, 20 trilyonun altındaki borç, federal bütçe açığının artmasından dolayı hızlı bir tempoyla yükselmeye başladı.

ABD Hazine Bakanlığı, hükümet borcunun 23 trilyon doları aşarak yeni bir rekor kırdığını belirtti. Bu miktarın 17 trilyonu vatandaşlar ve finansal kurumların, kalan 6 trilyon ise federal hükümetin farklı kurumlarının kendi aralarındaki borçlarından oluşuyor.

Bu yılki bütçe açığı ise bir trilyon dolar olarak gerçekleşti. Trump ve Cumhuriyetçilerin 2017 yılında çıkardıkları vergi reformunun bütçe açığını 2 trilyon dolar daha artırması bekleniyor. Savunma harcamaları da artmaya devam ediyor. Pentagon’un yıllık bütçesi 700 milyar dolardan oluşuyor.