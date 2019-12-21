"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında artış

21 Aralık 2019, Cumartesi 11:19
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 18 adet artış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 18 artarak 685'e yükseldi.

Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında Şubat 2018'den bu yana en yüksek haftalık artış kaydedildi.

Perşembe 66,54 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 66,04 dolara inerken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 60,37 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 61,22 dolardan kapanmıştı.

Etiketler: ABD, petrol sondaj kulesi, artış
Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Doğu Türkistan için çığlık

    'Yaptırımlarla ilgili aldığımız önlemler var'

    Eski bakan, Babacan'ın ekibine katılacak

    Fuat Oktay'dan 'Libya' açıklaması

    İngiltere'de Brexit yasası kabul edildi

    Sosyal medyada propaganda yapan 100 bine yakın sahte hesap kapatıldı

    Hindistan'da şiddet olayları devam ediyor: 17 ölü

    Suriye'de petrol ve doğal gaz tesislerine saldırı düzenlendi

    Honduras'ta hapishanede isyan çıktı: 18 ölü

    MEB, sözleşmeli öğretmen alımı için tarih verdi

    'Trafik Vakfı bundan sonra İstanbul'da araçları çekemeyecek'

    Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yasağı

    Irak'ta Cumhurbaşkanının görevden alınması için imza toplandı

    Irak'ta göstericiler siyasi parti binalarını ateşe verdi

    Morales hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

    UCM, Filistin'de yaşananlar nedeniyle savaş suçu soruşturması açmak istiyor

    ABD, İsrail'e destek verdi

    Çin ve Rusya, Suriye'ye insani yardıma engel oldu

    Sur Belediyesine yeni atama

    'Türkiye'nin Antalya Körfezi'ne hapsedilmesi kabul edilemez'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM ve AYM
    Cevher İLHAN

    Hâlâ kamuoyu yanıltılıyor
    Ahmet BATTAL

    Dışarıda görünecek olanlar
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık ses verir mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    O zam, sıfır zam demektir
    Nurseda Yaşar

    “Bir bot, bir mont”
    Risale-i Nur'dan

    Cenab-ı Hak, bir şeyden her şeyi yaratıyor
    Genel

    Mesut Özil’lere ihtiyacımız var
    Yasemin YAŞAR

    “El âlemci” hayatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.