ABD, Tayvan ile ekonomik diyalog anlaşması imzaladı

ABD, Tayvan ile ekonomik iş birliğini arttırmak üzere 5 yıl süreli diyalog mekanizması kurmayı öngören bir anlaşma imzaladı.

"ABD-Tayvan Ekonomik Refah Ortaklığı Diyalogu" adı verilen anlaşma uyarınca taraflar enformasyon güvenliği, yarı-iletkenlerin üretimi, yatırım, bilim ve teknoloji alanlarında iş birliğini geliştirmek üzere yıllık toplantılar düzenleyecek. Çin ile egemenlik ihtilafı bulunan Tayvan ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması bulunmuyor. Tayvan hükümetinin dışişlerinden sorumlu üyesi Joseph Wu, yeni diyalog adımını "önemli bir kilometre taşı" olarak tanımlarken, ABD'nin Ada'daki defakto diplomatik temsilciliği niteliğindeki Taipei Amerikan Enstitüsü Direktörü Brent Christensen, anlaşmanın ABD-Tayvan ilişkilerinin derinleşerek gelişmeye devam ettiğinin göstergesi olduğunu ifade etti. ABD ile Tayvan arasında anlaşmanın, Ada'yı kendi toprağı olarak gören Çin'in tepkisini çekmesi bekleniyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, 11 Kasım'da yaptığı açıklamada, ABD ve Tayvan arasındaki ekonomik diyalog toplantısına karşı çıktıklarını belirterek, Washington yönetimine Tayvan ile her türlü resmi teması durdurma çağrısı yapmıştı. AA

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