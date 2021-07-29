Açılmayla esnaf biraz gülmeye başladı

‘Türkiye Geleneksel Kanalın Nabzı: REM Esnaf Barometresi’nin Haziran 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Rapora göre Haziran döneminde kafe-restoranların açılması ve yasakların kaldırılmasıyla esnafın iş yapma seviyesi yükseldi.

Mücahit Ak - İSTANBUL

‘Önceki döneme göre işlerim arttı’ diyenlerin oranı 20 puanlık artış ile yüzde 39’a çıktı. Rapora göre Genel Güven endeksi bir önceki döneme göre 6 puanlık anlamlı artışla 17,1 oldu ve geçen yılın Haziran döneminin üzerine çıktı. Esnafın iş yapma seviyesi de salgın kısıtlamalarının kaldırılması ve restoranların açılmasıyla 20 puan arttı.

Esnafın işleri normale dönüyor gibi

REM People’ın CEO’su Bülent Peker, Türkiye’de ilk kez REM People tarafından hazırlanan ve küçük esnafa yönelik detaylı veriler ihtiva eden raporun Haziran ayı sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Esnaf Barometresi’nin Haziran ayı sonuçları hayatın normale dönmeye başlamasıyla birlikte esnafın da yüzünün gülmeye başladığını gösteriyor. Gelecek dönem için de umutlu olan esnaf işlerinin artmaya devam edeceğini düşünüyor.” “REM – Esnaf Barometre: Türkiye Geleneksel Kanal Esnafının Nabzı” araştırma panelinin Haziran’21 sonuç raporundaki bazı başlıklar ise şöyle:

Haziran 2020’yi geçti

Genel Güven endeksi bir önceki döneme göre 6 puanlık anlamlı artışla 17,1 oldu ve geçen yılın Haziran döneminin üstüne çıktı. Bu duruma; iş yapma ve finansal durumu ortaya koyan Malî Durum alt endeksinin 15,1 puan, ülke ekonomisine güveni ifade eden Genel Ekonomi alt endeksinin ise 6,7 puan yükselmesi etkili oldu.

Ekonomi hakkında olumsuz düşünce var

Fiyatlar genel seviyesinin artması, işsizlik oranlarının artması, tüketicinin alım gücünün düşmesi gibi makro göstergeler sebebiyle ülke ekonomisi hakkında olumsuz düşünce hâkim olsa da önümüzdeki dönemde ekonominin de toparlanacağı beklentisi hâkim. Ülke ekonomisinin önümüzdeki dönemde gelişeceğini düşünenlerin oranı 15 puanlık artış ile % 25’e yükseldi.

Önce sağlık sonra huzur

Esnafın genel hayata dair düşünceleri incelendiğinde % 29 ile hala salgının gündelik yaşamı etkilemesinden şikâyetçiler. Esnafın %17’si ise temel hak ve hürriyetler, eğitim, demokrasi gibi toplumsal konularda bir ilerleme bekliyor.