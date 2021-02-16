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17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Açlık sınırı 2 bin 584 TL’ye çıktı

16 Şubat 2021, Salı 16:00
EĞİTİM, SAĞLIK, BARINMA, EĞLENCE, ISINMA, ULAŞIM GİBİ GİDERLER İLE BİRLİKTE BİR AİLENİN YAPMASI GEREKEN HARCAMA TUTARI (YOKSULLUK SINIRI) DA 8 BİN 939 LİRAYA ULAŞTI.

Bİrleşİk Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) periyodik ‘açlık ve yoksulluk sınırı’ araştırmasının Ocak ayı sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı (açlık sınırı) 2 bin 584 TL’ye çıktı. Sputnik’deki habere göre bunun yanında eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı (yoksulluk sınırı) da 8 bin 939 liraya ulaştı. Bu rakamlar Aralık 2020’de sırasıyla 2 bin 478 lira ve 8 bin 570 liraydı. Ocak 2020’de ise 2 bin 250 TL ve 7 bin 782 TL idi. Ocak 2021 kapsamında, yetişkin bir erkeğin sağlıklı beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 693 TL oldu.  Bu rakam yetişkin bir kadın için 669 TL, 15-18 yaş bir genç için 735 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 486 TL olarak hesaplandı.  Buna göre dört kişilik bir ailenin günlük zorunlu gıda harcaması 86.14 lira, sadece süt ve süt ürünleri için yapması gereken günlük harcama 30 liraya ulaştı.

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