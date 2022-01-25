OCAK AYINDA 272 LİRA ARTARAK 5 BİN LİRAYA DAYANAN AÇLIK SINIRI, ZAMLI YENİ ASGARî ÜCRETİN 670 LİRA ÜZERİNE ÇIKTI.

OCAK’TA 4924 LİRAYA ÇIKTI

KAMU-AR araştırmasında, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenmek için alması gereken kaloriyi sağlayacak gıda maddelerinden oluşturulan sepete bir ay süreyle ödenmesi gereken para Ocak ayı için 4924 lira olarak hesaplandı.

MAAŞ ZAMLARI DA ERİDİ

Açlık sınırı, bu artışla birlikte bu ay 2022 için belirlenen 4253 liralık asgarî ücretin 670 lira üzerine çıkarken, 2022 başında yapılan yüzde 30.9’luk memur ve yüzde 25.47’lik SGK-Bağkur emekli maaş zamlarını şimdiden eritmiş oldu.

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Açlık sınırı asgari ücrete fark attı

TÜRKİYE’DE 4 KİŞİLİK BİR AİLENİN AÇLIK SINIRI OCAK AYINDA, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 272 TL ARTARAK 4 BİN 924 TL’YE YÜKSELDİ VE ASGARÎ ÜCRETE FARK ATTI.

Türkİye’de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı Ocak ayında, bir önceki aya göre 272 TL artarak 4 bin 924 TL’ye yükseldi. Gıda dışında; barınma, ev eşyası, ulaşım, giyim gibi harcamalarda kaydedilen yüksek oranlı artışlar da yoksulluk sınırını Ocak ayında 15 bin TL’nin üzerine taşıdı. Birleşik Kamu-İş Konfederas- yonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR, 2022’nin Ocak ayına ilişkin Türkiye’de açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, Türk lirasının değerinde geçen yılın son dört aylık döneminde yaşanan ve bu yılda devam eden değer kaybının yol açtığı fiyat artışları, dar ve sabit gelirli vatandaşların açlık ve yoksulluk riskini giderek büyütüyor. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 5 bin lira sınırına geldiği Ocak ayında, gıda dışı ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 10 bin lirayı geçti. Dolayısıyla yoksulluk sınırı da 15 bin liranın üzerine çıktı.

AsgarÎ ücret 4 bİn 253 lİra

Açlık sınırı Ocakta bir önceki aya göre 272 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 572 lira ve yoksulluk sınırı da bin 415 lira arttı. Geçen yıl Ocak ayına göre ise açlık sınırı bin 657 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 2 bin 496 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da son bir yılda toplam 4 bin 126 liralık artışla 15 bin 13 lira oldu. Açlık sınırı, yaşanan bu artışla birlikte bu ay 2022 yılı için belirlenen 4 bin 253 liralık asgarî ücretin 670 lira üzerine çıkarken, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine 2022 yılı başından itibaren yapılan yüzde 30,9 oranındaki zammı da anlamsız kıldı.

AÇLIK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken kaloriyi sağlayacak gıda maddelerinden oluşturulan bir sepete bir ay süreyle ödenmesi gereken para Ocak ayında için 4 bin 924 lira olarak hesaplandı. Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre sağlıklı beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 110 lira, son bir yılda ise 478 lira artarak bin 406 liraya kadar çıktı.

Ankara - Ahmet Terzi