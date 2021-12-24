Açlık sınırı yeni asgarî ücreti şimdiden geçti

Türk lirasındaki değer kaybının körüklediği fiyat artışları sebebiyle dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Aralık’ta 4 bin 652 lira oldu. Bu rakam, Ocak 2022’den geçerli olmak üzere belirlenen 4 bin 253 liralık asgari ücreti şimdiden geride bıraktı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Türk lirasında son üç ayda yaşanan değer kaybı yüzünden kontrolden çıkan enflasyon, dar ve sabit gelirli vatandaşların açlık ve yoksulluk riskini giderek büyüttüğünü belirterek, “Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 4 bin 652 liraya çıktığı Aralık ayında, gıda dışı ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 8 bin 946 lira oldu, dolayısıyla yoksulluk sınırı da 13 bin 598 liraya yükseldi. Açlık sınırı Aralık’ta, Ocak 2022’den geçerli olmak üzere belirlenen net 4 bin 253 liralık asgari ücreti şimdiden geride bıraktı” dedi.

Açlık ve yoksulluk sınırındaki artış

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Aralık 2021 sonuçları açıklandı. Aralık 2021’den itibaren açlık sınırı Aralık’ta bir önceki aya göre 762 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 881 lira ve yoksulluk sınırı da bin 72 lira arttı. 2021 yılının tamamında ise açlık sınırı bin 506 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 2 bin 6 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da 2021 yılında toplam 2 bin 941 liralık artışla 13 bin 598 lira oldu.