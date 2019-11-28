Aile bütçesinin yükü arttı

Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında açlık sınırı 2 bin 58 TL'den 2 bin 102 TL'ye yükseldi. Aile bütçesine gelen ek yük bir yıl öncesine göre 522 TL oldu.

Türk-İş'in Kasım ayı araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 102.83 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 849.62 TL, evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 2 bin 577.94 TL olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı ayına göre 4 kişilik bir ailenin mutfak harcamasındaki artış tutarı 160 TL. Gıdanın yanı sıra yapılması zorunlu diğer harcamalarla birlikte aile bütçesine gelen ek yük bir yıl öncesine göre 522 TL oldu.

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