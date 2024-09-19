Alım gücü 4 bin 808 lira eridi

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara’da bir simit fiyatının 15 lira olduğunu ifade ederek “4 kişilik bir aile sadece çay ve simit ile beslense ayda 10 bin 800 lira ödemek zorunda. Vatandaş nasıl geçinecek” dedi.

Akkuş şunları söyledi: “Bakın sadece ve sadece ocak ayından bugüne asgari ücretin alım gücü 4 bin 808 lira erimiş. Asgari ücretli 17 bin 2 lira değil aslında 12 bin 194 lira ile ay sonunu geçirmeye çalışıyor. Temmuzda asgari ücrete zam yapmayan iktidar yurttaşlarımızı açlığa mahkum etti.” Ankara - Anka

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