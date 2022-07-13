Almanya'da haziran ayı yıllık enflasyon oranı açıklandı

Almanya'da yıllık enflasyon oranının haziran ayında yükselen enerji fiyatlarının da etkisiyle yüzde 7,6 olarak gerçekleştiği bildirildi.

Federal İstatistik Ofisi Destatis'ten yapılan açıklamada, mayıs ayında gerçekleşen yüzde 7,9'a nazaran düşüş kaydedildiği belirtildi. Destatis, enerji fiyatlarının haziran ayında bir yıl önceki döneme göre yüzde 38 arttığı, gıda fiyatlarının da aynı dönemde yüzde 12,7 yükseldiği bilgisini paylaştı. Bunda Ukrayna'da savaşın başlamasından beri enerji fiyatlarının sürekli artmasının önemli etken olduğu kaydedildi. Aylık bazda tüketici fiyatlarının haziran ayında yüzde 0,1 arttığı kaydedildi. Savaşın yanı sıra fiyatları yukarı yönlü etkileyen bir diğer faktörün Covid-19 salgınının tedarik zincirlerinde yol açılan kesintiler olduğu hatırlatıldı. Haziran ayına ilişkin resmi veriler, 13 Temmuz'da açıklanacak. Euronews Türkçe

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