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7 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Almanya'nın bütçe açığı 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

07 Nisan 2021, Çarşamba 12:54
Almanya'nın 2020'deki bütçe açığı 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Alman İstatistik Ofisi, 2020 yılı bütçe açığının 189,2 milyar euro ile 1990'daki birleşmeden bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığını duyurdu. Ayrıca ülke 2013'ten bu yana ilk kez bütçe açığı vermiş oldu.

Yapılan açıklamada bütçe açığının koronavirüs salgını nedeniyle kaydedildiği belirtildi.

Almanya'da bugüne kadar 77 binden fazla kişinin hayatına mal olan salgın, beklenenden daha dirençli olduğu kanıtlanmış olmasına rağmen, kısmen Çin'den gelen güçlü ihracat talebinden dolayı Avrupa'nın en büyük ekonomisini yıprattı.

İstatistik ofisi, 2020'de kamu harcamalarının yüzde 12.1 artarak 1.7 trilyon euroya yükseldiğini duyurdu. Ayrıca vergi alımı yüzde 3,5 düşüşle 1,5 trilyon euroya geriledi.

Salgının üçüncü dalgasını kontrol altına almak için mücadele eden Almanya'nın Maliye Bakanı Olaf Scholz geçen ay koronavirüs kaynaklı ekonomik çöküşten kurtulmak için "ne gerekiyorsa yapacağı" sözünü vermişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Almanya, bütçe açığı
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