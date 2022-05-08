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8 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

ALO 174'e ihbar yağdı

08 Mayıs 2022, Pazar 14:19
Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince, 81 ilde toplam 1 milyon 378 bin 185 gıda kontrolü gerçekleştirildi, bu kontrollerin 14 bin 353'üne idari para cezası uygulandı. 157 milyon 71 bin 469 liralık ceza kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgilere göre, gıda güvenilirliğine yönelik denetim ve incelemeler, ithalat ve ihracatta yapılan kontroller dahil olmak üzere birincil üretim aşamasından tüketiciye kadar tüm süreçlerde işletmelerin onay/kayıtları ile şüphe, şikayet, izleme, izlenebilirlik, gözetim ve denetim gibi farklı hizmet ve tekniklerin tümünü içeriyor. Gerekli görülmesi halinde numune alınarak analiz yapılmak üzere Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerine gönderiliyor. Yapılan resmi kontroller ve analiz sonrası olumsuzluk tespiti halinde gıda işletmelerine idari yaptırım uygulanıyor.

Geçen yıl 81 ilde gıda kontrol görevlileri tarafından toplam 1 milyon 378 bin 185 gıda denetimi gerçekleştirildi. Bu kontrollerin 14 bin 353'üne idari para cezası uygulandı, 146'sı için Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. Para cezalarının toplam tutarı 157 milyon 71 bin 469 liraya ulaştı.

ALO 174 hattına ihbar yağdı

Geçen yıl ALO 174 Gıda Hattına gelen toplam 175 bin 618 çağrıdan 84 bin 972'si sonuçlandırıldı.

Hattın faaliyete geçtiği 14 Şubat 2009'dan bugüne kadar 2 milyon 687 bin 138 arama gerçekleştirildi. Bu aramalardan 847 bin 397'si başvuru olarak alındı ve 845 bin 197'si neticelendirildi.

ALO 174 WhatsApp İhbar Hattına ise faaliyete geçtiği 8 Mart 2020'den bugüne 51 bin 505 bildirim geldi. Bunların 11 bin 91'i gıda ihbar ve şikayet kapsamında olduğu için kayıt altına alındı ve 10 bin 759 başvuru sonuçlandırıldı.

2021'de ise söz konusu ihbar hattına gelen 5 bin 403 gıda ihbar ve şikayet başvurusu neticelendirildi.

AA

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