Altın ve dolar yükselişte

Dolar/TL, haftanın ilk işlem günün yükselişle başlamasının ardından 6,14’den alıcı buldu.

Geçen hafta en düşük 6,03, en yüksek 6,12 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,11’den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından dün saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,44 üzerinde 6,14’den alıcı buldu. Aynı dakikalarda Euro önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kazancıyla 6,64’den, sterlin 7,97’den satıldı. Altın fiyatları da yeni haftayı hareketli açtı. Gram altın 328 TL, Cumhuriyet altını 2166 TL, Ons altın 1665 dolardan satıldı. Suriye’ye ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, koronavirüsü salgını da küresel piyasalar üzerinde etkisini sürdürüyor. AA

Okunma Sayısı: 277

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.