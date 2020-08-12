Altında sert düşüş

Koronavirüsü salgını sebebiyle ‘güvenli liman’ olarak nitelendirilen altın fiyatları geçen hafta tarihi seviyelere geldi.

2 bin dolar sınırını aşan ons altının fiyatı geçen perşembe günü 2 bin 75 doları görürken, iç piyasada gram altın Pazartesi günü 490 liradan satıldı. Ancak ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ardından, önceki gün Rusya’dan gelen aşı açıklamasıyla altın fiyatları gerilemeye başladı. Fiyatlardaki geriye doğru dalgalanmada, altının ons fiyatının 2 bin doları aşmasının ardından gelen yoğun kâr satışları da etkili oldu. Dün sabah saat 09.00 itibariyle ons altın 1884 dolardan satıldı.

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