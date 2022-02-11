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11 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

Aralık ayı sanayi üretim rakamları açıklandı

11 Şubat 2022, Cuma 10:57
Sanayi üretim endeksi, Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 14,4 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı Sanayi Üretim Endeksini açıkladı.

Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 14,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 16,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,0 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,6 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı.

NTV

Etiketler: sanayi üretim rakamları, Aralık ayı
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