Asgari ücret açlık sınırına bile yetmiyor

Memur-Sen Konfederasyonu açlık-yoksulluk araştırmasına göre 2 bin 964 TL’lik açlık sınırı, 2 bin 825 TL’lik asgarî ücreti bir kez daha geçti.

AHMET TERZİ - ANKARA

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 964 TL yoksulluk sınırı ise 8 bin 422 TL olarak belirlendi. Buna göre, asgarî ücret açlığa sınırına bile yetmiyor!

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Eylül ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 964 TL, yoksulluk sınırı ise 8 bin 422 TL olarak tesbit edildi. Yapılan araştırmaya göre Eylül ayında Ağustos ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,87’lik bir artış yaşandı. Eylül ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 30,46 artışla marul, yüzde 21,64 artışla patlıcan, yüzde 18,81 artışla patates, yüzde 18,29 artışla dolmalık biberde oldu. Eylül’de Ağustos’a göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,02’lik bir düşüş olduğu belirlenirken, Ağustos ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 29,52 artışla servis ücreti, yüzde 3,22 artışla tramvay ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında Ağustos ayına göre yüzde 4,34 azalışla araba kiralama ücreti, yüzde 2,37 azalışla araçların tamir ve bakımına ödenen ücretlerinde düşüş gözlemlendi.

ISINMA YÜZDE 6.12 ARTIŞ

Eylül ayında Ağustos ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 6,13’lük bir artış gözlenirken; Eylül ayında Ağustos ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 1,56’lık bir artış oldu. Aydınlanma madde fiyatında ise Eylül ayında Ağustos ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi.

SAĞLIK AĞUSTOS’TA ZAMLANDI

Eylül ayında Ağustos’a göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 1,18’lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,24 artışla röntgen ücreti, yüzde 2,24 artışla ultrason ücreti fiyatlarında olduğu tesbit edildi. Çevre ve su madde fiyatlarında da yüzde 2,49’luk bir artış yaşandı. Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 2,41’lik bir artış gerçekleşirken, bu kalemde en büyük artışlar yüzde 24,25 artışla özel üniversite ücreti, yüzde 16,82 artışla gazete madde fiyatlarında gözlendi.