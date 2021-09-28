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29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı

28 Eylül 2021, Salı
TÜRK-İŞ: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 3049 TL, Asgarî ücret-açlık sınırı farkı 224 TL oldu.

TÜRK-İŞ Araştırmasının Eylül 2021 ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 3.049 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 9.931,59 TL, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.709,23 TL olarak hesaplandı.

Türk-İş’ten yapılan açıklamada, gündemin temel konusu enflasyonun, özellikle gıdada yüksek seyreden fiyat artışları olduğunu belirtilerek,  “Enflasyondaki artış -yetersiz gelir nedeniyle- geçim şartlarının giderek ağırlaşmasına neden oluyor. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı), yürürlükteki asgarî ücretin üstündedir. Durum böyle iken, gelirlerin ve de çalışanların temel ve ortalama ücreti haline gelen asgarî ücretin enflasyon oranı veya biraz üzerinde artış göstermesi, mevcut yoksulluğun süregelmesi anlamındadır” denildi.  Halen yürürlükte olan aylık net 2.825,90 TL asgarî ücretin yine açlık sınırının altında olduğu ifade edilen açıklamada, “Aradaki fark bu ay 224 TL’ye yükselmiştir. Öte yandan net asgarî ücret ile bir kişinin yaşam maliyeti olarak hesaplanan olan 3.709 TL arasındaki fark, elde edilen gelir ile yapılmak gereken harcama nedeniyle karşı karşıya kalınan geçim şartlarının ağırlığını ortaya koymaktadır. Bu ay itibariyle, üç buçuk asgari ücret ancak bir asgarî yaşama yetmektedir” denildi.

 

Etiketler: asgari ücret, açlık sınırı
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