Asgari ücret artmazsa herkes olumsuz etkilenir

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Temmuz ayında Asgari Ücret tutarında düzenleme yapılmamasının sadece asgari ücretlileri değil aynı zamanda vergi muafiyeti noktasında kamu görevlilerini ve diğer sabit gelirlileri de olumsuz etkileyeceğini de ifade ederek, “Sabit gelirliler, vergi oranlarında düzenleme yapılmasını beklerken bu durumun aksine %20 ve %27 dilimine girerek gelir kayıpları büyüyecek, reel ücretleri daha da düşecektir” ifadelerini kullandı.

Gelir dağılımında adalet, vergide hakkaniyet sağlanması gerektiğini dile getiren Ali Yalçın, “İnsanca yaşamanın, adaletli paylaşmanın ve birlikte dayanışmanın güçlendirilmesi için gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi gerekmektedir” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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