"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Asgari ücret artmazsa herkes olumsuz etkilenir

26 Haziran 2024, Çarşamba 17:38
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Temmuz ayında Asgari Ücret tutarında düzenleme yapılmamasının sadece asgari ücretlileri değil aynı zamanda vergi muafiyeti noktasında kamu görevlilerini ve diğer sabit gelirlileri de olumsuz etkileyeceğini de ifade ederek, “Sabit gelirliler, vergi oranlarında düzenleme yapılmasını beklerken bu durumun aksine %20 ve %27 dilimine girerek gelir kayıpları büyüyecek, reel ücretleri daha da düşecektir” ifadelerini kullandı.

Gelir dağılımında adalet, vergide hakkaniyet sağlanması gerektiğini dile getiren Ali Yalçın, “İnsanca yaşamanın, adaletli paylaşmanın ve birlikte dayanışmanın güçlendirilmesi için gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi gerekmektedir” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asgari ücret artmazsa herkes olumsuz etkilenir

    Yılbaşındaki zam üç ayda eridi

    Almanya'dan ''bölgesel savaş" uyarısı

    Türkiye'deki en büyük 500 şirket 24 sektörde toplandı

    Avustralya Filistin'i yine tanıyamadı!

    Mark Rutte, NATO'nun yeni Genel Sekreteri oldu

    Gazze'de 21 bin çocuk kayıp

    Milyar dolar alıyor, tek kuruş vergi vermiyorlar

    Böyle kriz görmedim

    Depremin gerçek sorumluları yargılanmadı

    Yetersiz beslenme milyonlarca çocuğu etkiliyor

    Yangının hasarı 700 milyon

    Sırada aşar vergisi mi var?

    Şimşek de faizcilere çalışıyor

    İsrail’in niyeti Batı Şeria’yı da ilhak etmek

    Asgari ücretin artması şart

    Üretim olmadan fiyatlar düşmez

    Üniversite eğitimine yaş sınırı geldi

    Aile hekimliği krizi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Oğlu da süreç kurbanı olan mağdur annenin beraati
    Genel

    Milyar dolar alıyor, tek kuruş vergi vermiyorlar
    İbrahim Aktaşcı

    Altta kalanın canı çıksın
    Genel

    Böyle kriz görmedim
    Faruk ÇAKIR

    Hacıları da dinler misiniz?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Okuma alışkanlığı
    Ali FERŞADOĞLU

    Böyle söyleyen “insafsız, vicdansız” değil mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Sünnette ehven-i şer
    Risale-i Nur'dan

    Haşir akidesinin hayatî neticeleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.