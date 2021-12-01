Asgari ücret toplantısı bugün gerçekleştirilecek

Milyonların gözü yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete çevrildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılında asgari ücrete yapılacak zammı belirlemek üzere çalışmalarına bugün başlayacak.

2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılacak.

İşveren tarafını TİSK, işçi tarafını Türk-İş temsil edecek.

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yapacak.

HÜKÜMET TARAFI NE DİYOR?

Hükümet kanadından asgari ücretle ilgili önemli açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret çalışmalarıyla ilgili olarak, "Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlerinin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz" açıklaması yaptı..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz" diye konuştu.

İŞÇİLER NE İSTİYOR?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeni asgari ücret konusunda ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, asgari ücretin işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücret olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu yönüyle asgari ücret, insanın yaşaması ve varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan asgari gelir kaynağıdır. ILO Anayasası'nın girişinde, 'İşçinin ve ailesinin yalnızca geçimini temin eden ücret, insanca yaşamaya yeterli bir ücret değildir. Halbuki işçinin insanca yaşaması için yeterli ücrete sahip olması gerekir' ifadesine yer verilmiştir.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, "insan onuruna yakışır" bir düzeyde asgari ücret belirlenebilmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarında temel alınması gereken ilkeleri sıraladı.

İŞVEREN TARAFI NE DİYOR?

İşverenler ücretler üzerindeki vergilerin azaltılmasını istedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak düşürülmesinin çalışan ve işverenler üzerindeki baskıyı azaltacak tek formül olduğunu bildirdi.

ZAMMIN KAÇ OLMASI BEKLENİYOR?

Ekonomik anlamda hayat pahalılığından dolayı beklenti, önceki yıllara göre daha da yüksek. 2022 asgari ücretin belirlenmesinde bilindiği üzere aralık ayı enflasyon oranı kriter olacak.

Zam dönemi yaklaşırken Prof. Dr. Cem Kılıç, asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Ben bu sene yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir artış olacağı kanaatindeyim" dedi.