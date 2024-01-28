Asgari ücretli için ev almak sadece hayal

Hem fahiş kiralar hem katlanan konut fiyatları dar gelirlin metropollerdeki yaşam mücadelesini içinden çıkılmaz bir sürece sürükledi. Maaşlardaki erime ve gelir dağılımındaki adaletsizlik ile birlikte konut satın almak da giderek zorlaşıyor.

Sözcü’den Hülya Keskin Oruçoğlu’nun haberine göre, dar gelirli ülke genelinde 50 metrekarelik 1+1 bir ev almak için de 7.4 yıllık, İstanbul’da 50 metrekarelik bir ev için de 10.9 yıllık maaşının tamamını biriktirmesi gerekiyor. Dar gelirli 22 yıllık maaşını tek kuruş harcamadan biriktirmeyi başardığında ise İstanbul’da 100 metrekarelik bir ev satın alabiliyor. Merkez Bankası’nın verilerine göre, Kasım 2023 itibarıyla ülke genelinde 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 3 milyon 31 bin 860 TL’ye, İstanbul’da ise 4 milyon 453 bin 250 TL’ye çıktı. Son zammın ardından 17 bin 2 liralık asgari ücret alan bir işçinin İstanbul’da ev alabilmesi için 22 yıllık maaşını biriktirmesi gerekirken, asgari ücret 11.402 lira iken çalışanın 390 ay yani 32 yıl tüm maaşını biriktirmesi gerekiyordu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 282

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.