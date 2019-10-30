Asgarî ücrette vergi kalkacak mı?

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a, “Asgari ücretliden kesilen yüzde 15 gelir vergisi ile damga vergisinin kaldırılması gibi bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? diye sordu.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a, “Asgarî ücretliden kesilen yüzde 15 gelir vergisi ile damga vergisinin kaldırılması gibi bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? Varsa hangi aşamadadır” diye sordu.

Meclis Başkanlığı’na verdiği ve Bakan Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği önergede, asgarî ücretliyi yalnızca ekonomik kriz ortamında artan fiyatlar ve hayat pahalılığı değil, devlete ödediği vergiler de vurduğunu söyleyen Tokdemir, “İş gücünün önemli bir kısmını oluşturan ancak refah seviyesi açısından beklenen noktada bulunmayan asgarî ücretli çalışanların gelir seviyesini iyileştirilmesi gerekmektedir” dedi.

2020 yılında asgarî ücrete yapılacak zam oranına ilişkin muhtemel rakamlar belli olsa da vatandaşların bir diğer talebi de vergilerin kaldırılması olduğunu ifade eden İsmet Tokdemir, “Vatandaşlarımızın bu haklı talepleri hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a yazılı olarak cevaplaması için vermiş olduğum soru önergesinde bulunduk. Bakalım cevap verilecek mi ya da ne cevap verilecek? Hep birlikte göreceğiz” dedi.

HABER: FATİH KARAGÖZ