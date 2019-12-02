Asgarî ücrette yeni düzenleme

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgarî Ücret Tespit Komisyonu, 2020’de geçerli olacak asgarî ücreti belirlemek üzere bugün saat 14.00’da ilk toplantısını yapacak.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgarî ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde başlayacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak asgarî ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alış verişinde bulundu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğuna dikkati çekerek, yeni asgarî ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. İş veren tarafını temsil eden TİSK yönetimi ise yeni asgarî ücretin işçiler kadar iş verenler de düşünülerek belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek, “Yatırım, üretim, ihracat, istihdam zincirindeki halkalardan her birini eşit derecede önemli görüyoruz. Biri kırılırsa zincir kopar. Çalışmalarımızı bu dengeleri dikkate alarak sürdürmeliyiz. Asgarî ücrete yapılacak artışı belirlerken, işçilerimiz kadar işsizlerimizi de düşünmek ortak sorumluluğumuzdur.” görüşlerini paylaştı. AA

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