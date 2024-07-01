ASGARİ ÜCRETTEN DEĞİL İTİBARDAN TASARRUF EDİN

HÜKÜMET ASGARİ ÜCRETE “ENFLASYONA SEBEP OLUR” DİYE TEMMUZ AYINDA ZAM YAPILMAYACAĞINI AÇIKLARKEN, EKONOMİSTLER , “ASGARİ ÜCRETTEN DEĞİL, İTİBARDAN TASARRUF EDİLMELİ” ÇAĞRISI YAPTI.

Yıl sonuna kadar dayanamaz - Emekliye kök maaş şoku

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Hükümetin Enflasyonu dizginlemek için önce itibardan tasarruf etmesi lazım. Emekli Maaşlarının ve Asgari Ücretin arttırılması şart" dedi.

Hükümet asgari ücrete zam yapılmayacağını duyururken, ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Asgari ücret ile yıl sonuna kadar dayanılması: imkânsız. Hükümetin enflasyonu dizginlemek için önce itibardan tasarruf etmesi lazım. Emekli maaşlarının ve asgari ücretin arttırılması şart" dedi.

Hükümet asgari ücrete zam yapılmayacağını duyurdu. Milyonlar zam beklerken Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, geçen günlerde "Asgari ücrette artış olmayacak. Aralıkta yeniden toplanacağız" açıklamasını yaptı.

Bu açıklamaların ardından ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan bir paylaşım geldi. Demirtaş, asgari ücretlinin yıl sonuna kadar dayanılmasının imkansız olduğunu belirtti.

Demirtaş, "Asgari Ücret ile Yıl sonuna kadar dayanılması: İMKANSIZ. Hükümetin Enflasyonu dizginlemek için Önce itibardan tasarruf etmesi lazım. Emekli Maaşlarının ve Asgari Ücretin arttırılması şart" dedi.

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Emekliye kötü haber

3,6 milyon emekliye kötü haber geldi. Hükümetin Meclis'e sunmayı planladığı torba yasa taslağına, emekliler için kök maaş düzenlemesi eklenmedi. Bu durum, temmuz ayında maaşı 10 bin TL'nin altında olan milyonlarca emeklinin zam alamayacağı anlamına geliyor.

SGK Uzmanı Nergis Şimşek, Temmuz ayında birçok emeklinin zam alamayacağını belirterek, "Örneğin, bir SSK emeklisinin kök maaşı 8 bin lira ise yüzde 27 zam uygulandığında maaşı 10 bin 160 lira olacak ve bu kişiye 10 bin liranın üzerinde ödeme yapılacaktır. Ancak, kök maaşı 7 bin lira olan bir emekli yüzde 27 zamla 8 bin 890 lira alacak ve bu miktar 10 bin liranın altında kaldığı için yine 10 bin lira ödeme yapılacaktır. Yani, 10 bin lira alt sınırı uygulandığı için birçok emekli, gerçek maaşlarının üzerine ek zam almayacak ve 10 bin lira almaya devam edecek" dedi.