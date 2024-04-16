"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Asıl israf Sarayda

16 Nisan 2024, Salı 21:12
CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 2024 YILINDA SARAY’IN GÜNLÜK MALİYETİ 33 MİLYON LİRADAN FAZLA OLDU. 40 SANİYEDE BİR ASGARİ ÜCRET HARCAMASI YAPILIYOR.

31 Mart seçimleri 22 yıllık AKP iktidarının yoksul bıraktığı milyonlardan yediği en sert tokat oldu. Saray’ın rekor harcamaları dudak uçuklatırken krizin ağır yükünü sırtında taşımak zorunda bırakılan halk, geçim derdiyle boğuşurken kendilerinden sabır dileyenlerin lüks ve şatafat içindeki yaşamlarını derinden hissetti.

BirGün’ün haberine göre israf, lüks ve şatafatla gündeme gelen Saray için 2024, 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla 12 milyar 283 milyon TL, 24 milyar 840 milyon TL ve 16 milyar 740 milyon TL ödenek öngörülmüştü. Buna göre Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2024 yılında Saray’ın günlük maliyeti 33 milyon liradan fazla oldu. 40 saniyede bir asgari ücret harcaması yapılıyor.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 336
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Yusuf

    16.4.2024 23:09:31

    Itibar israfta olamaz, israf edene itibar edilebilir mi?

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Türkiye tek adam rejiminden kurtulmalı

AKP 2019’dan ders almadı

“Dünya Sudanlıları unutuyor”

Yardımların Gazze’ye ulaştırılamazsa felâket olur

Sıcaklıklar artacak

Refah’ın işgali daha büyük bir katliam demek

Etten sonra peynir de sofralara veda edecek

Emekliye yok, faiz ve reklama var

Bakana ters kelepçeli gözaltı soruları

Yoksulluk sınırı bir yılda 24 bin TL arttı

Asıl israf Sarayda

İmamoğlu: Particilik yapamayız

Meclİs 1,5 ay sonra toplandı

İran: Daha önce kullanmadığımız silahları kullanmaya hazırız

Hukuk işlemezse yolsuzluk bitmez

İspanya, Filistin Devleti'ni tanımak için adım atacak - "Filistin'i tanıma zorunluluğu var"

Köy okullarına kütüphane kuruyorlar

Çiftçilerin bankalara borcu 1 yılda %75 arttı

KKM ekonominin başına büyük dert açtı

En Çok Okunanlar

İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Yerel seçimden genel siyasete
Genel

“Dünya Sudanlıları unutuyor”
Abdulkadir Sinoğlu

Çok takipçili yalnızlıklarımız
Genel

Yardımların Gazze’ye ulaştırılamazsa felâket olur
Genel

AKP 2019’dan ders almadı
Ali FERŞADOĞLU

İstibdat belâsından kurtulmak istemez misiniz?
Süleyman KÖSMENE

Yahudiler üstün millet mi?
M. Latif SALİHOĞLU

Demokrat hukukçu Başgil’in fikirleri
Risale-i Nur'dan

Kâinat ağacının en mühim meyvesi şükürdür

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.