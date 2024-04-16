Asıl israf Sarayda

CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 2024 YILINDA SARAY’IN GÜNLÜK MALİYETİ 33 MİLYON LİRADAN FAZLA OLDU. 40 SANİYEDE BİR ASGARİ ÜCRET HARCAMASI YAPILIYOR.

31 Mart seçimleri 22 yıllık AKP iktidarının yoksul bıraktığı milyonlardan yediği en sert tokat oldu. Saray’ın rekor harcamaları dudak uçuklatırken krizin ağır yükünü sırtında taşımak zorunda bırakılan halk, geçim derdiyle boğuşurken kendilerinden sabır dileyenlerin lüks ve şatafat içindeki yaşamlarını derinden hissetti.

BirGün’ün haberine göre israf, lüks ve şatafatla gündeme gelen Saray için 2024, 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla 12 milyar 283 milyon TL, 24 milyar 840 milyon TL ve 16 milyar 740 milyon TL ödenek öngörülmüştü. Buna göre Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2024 yılında Saray’ın günlük maliyeti 33 milyon liradan fazla oldu. 40 saniyede bir asgari ücret harcaması yapılıyor.

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