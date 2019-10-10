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10 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Asıl zam yağmuru yolda

10 Ekim 2019, Perşembe
Yeni yılda vergi, harç ve trafik cezaları en az yüzde 20 artacak.

Vatandaş son dönemde yapılan yüzde 15 ile yüzde 20 arasında değişen zamların altında ezilirken, asıl zam sağanağı 2020’nin ilk günü devreye girecek. 1 Ocak 2020’den itibaren birçok vergi, harç ve trafik cezaları en az yüzde 22.55 oranında artacak. Yıl başında memur maaşlarına sadece yüzde 4, emekli aylıklarına ise sadece yüzde 6.6 zam yapılacak.

Başta vergiler, harçlar ve trafik cezaları olmak üzere iğneden ipliğe birçok şeyin yeni yıl zammı her yıl Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar zamlanıyor. YDO, 4 Kasım 2019 günü açıklanacak ekim ayı enflasyonuyla netlik kazanacak. Ekimde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) henüz açıklanmasa da YDO yani yılbaşı zamlarına otomatik olarak uygulanacak olan kritik veri büyük ölçüde ortaya çıktı. Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, bu ay Yİ-ÜFE hiç artmasa dahi YDO en az yüzde 22.55 olarak gerçekleşecek. Doğalgaz ve elektrik zamlarının da etkisiyle Ekim ayında Yİ-ÜFE’nin yerinde sayması beklenmiyor. Bu sebeple Ekim ayında Yİ-ÜFE oranı yüzde 0.5 olursa, otomatik zamlar yüzde 22.6’ya, yüzde 1 olursa yüzde 22.67’ye yükseliyor. Yılbaşında vatandaşın üzerine adeta yağmur gibi yağan vergi ve ceza zamları bu yıl çok daha etkili olacak. Üstelik bu artış, enflasyon yine düşerken yaşanacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıl sonunda ekonomi yönetiminin tahmin ettiği gibi yüzde 12’de kalsa dahi zamlar Yİ-ÜFE’ye ayarlı olduğu için yüzde 22.55’ten daha aşağıda olmayacak. İktidar eğer isterse bu oranı yarıya kadar yani yüzde 11.28’e kadar düşürebilecek.

Emlak vergileri de artacak

Yasa gereği emlak vergileri yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılabiliyor. Bu sebeple Emlak Vergisi de önümüzdeki yıl en az yüzde 11.28 oranında artacak. Bunun yanı sıra yerel yönetimler de çöp ve atık su bedelleriyle, çevreyle ilgili vergileri en az YDO oranı kadar arttırmış olacak.Diğer yandan Yeni zamlarla birlikte yılbaşından itibaren yurtdışından telefon getirenler bin 500 lira yerine 1.838 lira harç ödemek zorunda kalacak. Üstelik bu harç daha Temmuz ayına kadar 618 liraydı. Temmuz ayında bu harç 1.500 liraya çıkarılmıştı. Yılbaşından itibaren 4 yıl ve üzerindeki pasaportların harcı 812 liradan 995 liraya, ehliyet harcı 613 liradan 751 liraya çıkacak. Kırmızı ışıkta geçen ve araçta cep telefonu kullananlar yeni yıldan itibaren 235 TL yerine 288 TL ceza ödeyecek. En düşük değerdeki 1 ile 3 yaşındaki bir otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi 861 liradan bin 55 liraya yükselecek.

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